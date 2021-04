Da sabato torna in funzione la tranvia Sassi-Superga. Con il ritorno in zona arancione delle provincia di Torino, dal 17 aprile riapre al pubblico il trenino a dentiera, su un percorso che si sviluppa per 3.100 metri, per un dislivello di 425 metri.

All'arrivo a Superga si può ammirare il panorama sul capoluogo e le Alpi, così come vedere la Basilica di Superga edificata dallo Juvarra, dove nei sotterranei si trovano le tombe reali dei Savoia.

La tranvia torna quindi in funzione con orario estivo dal lunedì alla domenica, con partenze ogni ora da Sassi, dalle 10 alle 18. L’ultima partenza da Superga alle 18.30. La riapertura è subordinata alla permanenza della Regione Piemonte in zona arancione o gialla.