Basta investimenti, arriva un nuovo attraversamento pedonale in corso Grosseto

Corso Grosseto verrà dotato di un nuovo attraversamento pedonale rialzato all'altezza del civico 295. Lo ha deciso il Comune di Torino, nella persona dell'assessore alla Viabilità Chiara Foglietta, al termine di un sopralluogo nel quartiere Lucento.

Il precedente

Nel corso degli anni, infatti, si sono verificati numerosi incidenti stradali in quel punto: in uno di questi, un anno fa, è morta una donna di 59 anni, investita da un mezzo Amiat utilizzato per la raccolta della nettezza urbana. Motivo che ha portato i cittadini a chiedere provvedimenti. In zona, a poca distanza, c'è anche un semaforo ma chi abita nella zona - da sempre - è portato ad utilizzare quel passaggio all'altezza del 295.

I fondi della ciclabile

Nell'ambito del progetto di realizzazione della pista ciclabile Ferrara-Grosseto, la Città ha recuperato dei fondi che utilizzerà per realizzare un attraversamento pedonale rialzato. In questo modo verrà garantita sicurezza ai pedoni.

"Già nel 2022", ha spiegato Foglietta, "avevo incontrato i cittadini in circoscrizione 5 che mi segnalavano che con la fine dei lavori del sottopasso di corso Grosseto, gli attraversamenti pedonali rimasti tra largo Grosseto e via Badini Confalonieri erano troppo distanti tra loro e le persone tendevano ad attraversare con scarsa sicurezza nel punto in cui un tempo erano presenti le strisce pedonali. Mi chiedevano quindi che un nuovo attraversamento venisse predisposto, sono riuscita a trovare le risorse grazie alla nuova infrastruttura ciclabile Ferrara-Grosseto finanziata con fondi PINQUA e finalmente oggi sono iniziati i lavori di quello che sarà un attraversamento pedonale luminoso".

L'intervento in questione, va precisato, non rientra nel progetto approvato nel 2023 che prevede lavori per 18 incroci della città.

I 18nterventi, infatti, riguardano (nel totale) corso Stati Uniti, nel tratto tra i corsi Castelfidardo e Re Umberto, corso Galileo Ferraris all’altezza di via Torricelli, corso Cosenza vicino al mercato coperto di via Don Grioli, corso Galileo Ferraris all’angolo con piazzale San Gabriele da Gorizia, piazza Rivoli: corso Francia all’intersezione con le vie Pozzo Strada e Gianfrancesco Re e Strada del Lionetto, via Nicola Fabrizi e via Nicomede Bianchi, via Servais all’altezza del civico 62, via Stradella all’altezza del numero 192. E ancora: corso Mortara in corrispondenza della rotonda di via Livorno, via Pianezza all’incrocio con corso Lombardia, via Botticelli all’altezza del civico 11, corso Vercelli in prossimità di via Cuorgnè, via Sant’Elia, corso Casale ai civici 388 e 462, Lungo Dora Firenze all’altezza di corso Verona, corso Bramante in prossimità dell’ospedale Molinette, corso Maroncelli all’intersezione con via Canelli.