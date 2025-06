Il Piemonte frena sulla mobilità sostenibile: quasi 4 auto su 10 sono ancora Euro 4 o inferiori

Mobilità a basse emissioni: in Piemonte, a che punto siamo? L’avvento dell’elettrico e l’introduzione di politiche di incentivazione per promuovere le vetture a basse emissioni che impatto stanno avendo sul parco auto circolante? Secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Aci, realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dal 2020 a oggi ci sono stati dei piccoli passi in avanti ma sono ancora insufficienti per un rinnovo radicale del parco auto esistente, storicamente datato e obsoleto.

In Piemonte circolano ancora più di 1,2 milioni di vetture con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore, il 39,3% del totale, di cui più di quasi 260.800 addirittura Euro 0-1 (8,5%).

Per quanto riguarda le auto elettriche, rispetto al totale nella regione rappresentano solo lo 0,7%, mentre considerando anche le ibride arrivano al 9,9%.

Questa fotografia evidenzia l’urgenza di un intervento più deciso per svecchiare l’attuale parco auto, composto per il 37,4% da modelli con 15 anni o più (pari a più di 1,15 milioni di veicoli).

Come intervenire? Puntando non solo sull’elettrico, ma anche sulle auto con alimentazioni tradizionali di nuova generazione. Un aiuto arriva proprio dal mondo digitale: grazie all’ampia disponibilità non solo di auto nuove ma anche usate ibride, elettriche, benzina e diesel di nuova generazione, i consumatori possono acquistare vetture di qualità a prezzi più “contenuti”, contribuendo significativamente al processo di “svecchiamento” del parco auto circolante.

Su AutoScout24, infatti, ben il 57% delle auto presenti è Euro 6, il 21% ibrido ed elettrico e quasi sei auto su dieci hanno 5 anni o meno, ben al di sotto della media della auto attualmente in circolazione.

Qual è la fotografia a livello regionale?

Se si considerano le ibride ed elettriche insieme, nel 2024 la media non supera il 9,9% del totale. In particolare, a Torino si registra il tasso più alto di ibride ed elettriche tra le province (12,0%) rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Novara (9,0%), Biella (7,8%), Vercelli (7,8%), Verbano-Cusio-Ossola (7,7%), Alessandria (7,5%), Cuneo (7,3%) e Asti (6,5%).

E se guardiamo alla classe di emissioni?

Nel 2024, la percentuale più alta di vetture con basse classi ambientali (da Euro 0 a Euro 4) si registra nella provincia di Asti, con il 45,4% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Biella (43,5%), Vercelli (43,2%), Alessandria (42,6%), Cuneo (40,3%), Novara (38,6%), Verbano-Cusio-Ossola (38,5%) e Torino (37,2%). Se si considerano solo le auto Euro 0 e 1, è Biella la provincia con il valore percentuale più alto sul totale (10,5%).