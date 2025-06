Meno corsie, più sicurezza per i pedoni: ecco come cambia l'incrocio pericoloso di corso Cosenza

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra corso Cosenza e via Don Grioli, tra Santa Rita e Mirafiori. L'intervento rientra nel progetto di miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, approvato due anni fa. Lavori per un milione e 160mila euro per 18 attraversamenti pedonali della città.

L’attraversamento pedonale è stato dotato di un dispositivo Apl con lanterne lampeggianti gialle per darne maggiore visibilità, inoltre sono stati allargati i marciapiedi per agevolare i pedoni nell’attraversamento.

"Un cantiere importante che ha visto il restringimento da tre a due corsie per garantire maggiore sicurezza ai pedoni che attraversano la strada - così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera -. Un intervento effettuato anche in virtù dei numerosi sinistri stradali verificati che hanno visto, negli anni, l'investimento di pedoni".

In prossimità di via Don Grioli, numeri alla mano, si sono verificati 4 sinistri con pedoni coinvolti.