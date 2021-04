Lunedì lectio magistralis con l'ex ministro Pisano su "Sviluppo tecnologico tra strategie geopolitiche e crescita nazionale"

Lunedì 19 aprile, alle ore 16.00, il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società promuove una lectio magistralis della Prof.ssa Paola Pisano dal titolo “Lo sviluppo tecnologico tra competizione internazionale, sicurezza nazionale e nuovi fenomeni sociali”. Si svolgerà su piattaforma Webex , in occasione della ripresa delle attività accademiche della docente dopo aver ricoperto i ruoli di Assessore all'Innovazione della Città di Torino e di Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione nel Governo Conte Bis.

La lezione si terrà all’interno del corso di laurea in “Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie”, al quale la Prof.ssa Pisano ha collaborato fin dalla sua nascita.

Gli sviluppi e utilizzi dei sistemi tecnologici quali cloud, potenza di calcolo, dati, intelligenza artificiale sono alla base della transizione digitale ed economica, ma anche della competizione internazionale dei Paesi. Un'analisi della strategia sul digitale italiana e internazionale e delle nuove sfide da affrontare.

La lezione è aperta a tutti gli/le student* del corso di laurea e al pubblico, per partecipare: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m80bacf751c58d32ebe3ccec46044bc00