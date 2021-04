Sarà una domenica con sette corse e pista piena a Vinovo

Non è più domenica di Gran Premi, dopo le due scorpacciate con il 'Costa Azzurra' e il 'Città di Torino'. Ma è sempre domenica di grande trotto, anche molto frequentata, sulla pista di Vinovo. Sette le corse in programma il 18 aprile a partire dalle 14.20, sempre con porte chiuse a tutto il pubblico e aperte sono agli addetti ai lavori in attesa di avere buone notizie dal governo.

Diversi gli appuntamenti interessanti a cominciare dal Premio Mozart, un miglio riservato ai 3 anni nel quale spicca il testa a testa fra Carlomagno D’Esi (allenato da Mauro Baroncini e interpretato da Andrea Farolfi), che di recente ha stabilito il record della generazione proprio sulla terra torinese, e Coco Axe, allieva di Andrea Guzzinati con Davide Nuti in sulky.

Il centrale di giornata invece è il Premio Beethoven, altro miglio ma per cavalli anziani: Amour Ny Run e Zardoz, due dei cavalli più attesi, saranno nell’occasione guidati da Alfredo Pollini e Dodo Loccisano perché Santo Mollo e Andrea Guzzinati saranno impegnati a Modena nel Gran Premio Renzo Orlandi rispettivamente con Zef e Always Ek.

Torneranno anche i Gentleman nel Premio Weber e tutte le emozioni potranno essere vissute in diretta sul canale 220 della piattaforma Sky oppure sui portali ufficiali dedicati alle scommesse.