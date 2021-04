Ristoranti dal 26 aprile, piscine dal 15 maggio e palestre dal 1° giugno: il calendario delle riaperture

L'Italia, lentamente e con cautela, riapre. Per chi dal 26 aprile si troverà in zona gialla, dove spera di essere il Piemonte se venissero confermati i miglioramenti degli ultimi giorni, ecco il calendario delle riaperture fissato dal governo.

Ristoranti e bar dal 26 aprile all'aperto sia a pranzo che a cena, scuole in presenza al 100%. Mille spettatori negli stadi di serie A dal primo maggio.

Via libera, dunque, ad una zona gialla rafforzata, in cui potrebbe esserci anche il Piemonte con la riapertura all'aperto dei bar e ristoranti a pranzo e a cena da lunedì 26 aprile (dal primo giugno scatterà l'apertura anche al chiuso a pranzo). Le scuole di ogni ordine e grado invece riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, in rosso invece ci sono modalità in parte in presenza in parte a distanza.