"Vaccinati contro il Covid, non ci fanno andare in reparto": i futuri infermieri in protesta [FOTO]

"Siamo stati appositamente vaccinati contro il Covid, ma l’istruzione che avevamo scelto ci è stata tolta, per segregarci dietro un computer, per la mancanza di organizzazione". È questa la denuncia urlata a gran voce dagli studenti della facoltà di Scienze Infermieristiche dell'Università di Torino, questa mattina in piazza Castello per protestare contro la scelta della Città della Salute e AslTo1 di togliere il tirocinio nei reparti. Una decisione in controtendenza rispetto ad altre sedi del Piemonte, come Asti, Ivrea ed Orbassano.