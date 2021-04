“Ict in carcere – Approcci innovativi e nuove sfide”: seminario e presentazione del progetto “Nella rete oltre il muro”

Si terrà mercoledì 21 aprile dalle 14,30 alle 16,30 un interessante seminario online dal titolo “Ict in carcere – Approcci innovativi e nuove sfide” organizzato dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus con la collaborazione della Casa di reclusione a custodia attenuata di Fossano, l’associazione Artieri Working Hands e la Cooperativa Sociale Emmanuele.



L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Iscrizioni entro martedì pomeriggio.

Il programma dei lavori prevede l’avvio alle ore 14,30 con i saluti e l’intervento di Claudia Ducange (Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri), per poi entrare nel vivo con la prima parte del seminario dove verrà presentato il progetto “Nella rete oltre il muro”.



L’Associazione Artieri spiegherà l’importanza del tema del protagonismo dei detenuti attraverso la realizzazione dei cantieri didattici, mentre la Cooperativa Emmanuele dialogherà a proposito di sostegno e riflessione sui legami familiari. La Fondazione Casa di Carità entrerà nel vivo parlando del web in carcere.



Durante questa prima parte verrà data voce ai beneficiari finali di questa iniziativa.



Il seminario proseguirà intorno alle ore 15,10 con la presentazione dei risultati e delle prospettive da parte della casa di Reclusione di Fossano dove è stato sviluppato il progetto “Nella rete oltre il muro”.



Nella seconda avrà luogo la tavola rotonda dal titolo “Il valore positivo dell’ICT nel percorso di riabilitazione della persona detenuta” con un confronto tra gli esperti Perla Allegri (associazione Antigone), Bruno Mellano (Garante Regionale dei diritti dei detenuti), Catia Bianchi (Carcere di Bollate, area trattamentale) con l’intervento del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Piemonte.



L’incontro sarà introdotto e moderato da Barbara Pasqua, direttore del gruppo editoriale More News, media partner dell’evento.



Intorno alle ore 16,10 si aprirà un confronto e dibattito aperto ai partecipanti per poi concludersi con la terza e ultima parte del seminario con l’intervento di Silvia Pirro della Compagnia di San Paolo che terminerà l’incontro rispondendo alla domanda “Quali apprendimenti e quali sfide?”.



Il seminario si terrà su piattaforma Meet. Per ricevere il link di accesso sarà necessario compilare il modulo di iscrizione (raggiungibile cliccando qui). L’evento sarà registrato.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo segreteria.comunicazone@casadicarita.org