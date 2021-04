La corsa del Giusto Mezzo per i fondi del Recovery: "Le donne partono più indietro rispetto agli uomini" [VIDEO e FOTO]

Il Giusto Mezzo scende in piazza a Torino e simulando una corsa tra uomini e donne, ricca di ostacoli solo per il sesso femminile, si iscrive alla "partita" per i fondi del Recovery Fund. Nell'ultimo miglio di una battaglia che va avanti da tempo, in piazza Castello decine di attiviste e attivisti hanno manifestato per chiedere al primo ministro Mario Draghi che parte dei fondi europei vengano utilizzati per aumentare l’occupazione femminile e combattere la disparità di genere.