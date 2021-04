Aurora, il Cecchi Point vuole rifare il look al cortile: “Una piazza aperta a tutto il quartiere”

“Una piazza per il quartiere Aurora”: con questo evocatico claim, i gestori del Cecchi Point hanno lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela per raccogliere le risorse necessarie (obiettivo 7mila euro, ndr) a rifare il look al cortile della nota casa del quartiere, struttura in grado di accogliere iniziative sociali e culturali grazie all'ospitalità offerta ad associazioni, gruppi informali e singoli cittadini.

Messa in sicurezza, arredi, attrezzature e illuminazione

L'iniziativa arriva a 10 anni esatti di distanza dall'ultima ristrutturazione dei locali di via Antonio Cecchi 17 a Torino, risalente al 2011, e vuole trasformare gli spazi esterni in un vero e proprio punto di ritrovo per gli abitanti del quartiere: “Fin dall'apertura - spiega il presidente Davide Paglia – il Cecchi Point ha voluto essere un luogo di accoglienza simile a una piazza o a un cortile aperto in cui i cittadini potessero incontrarsi, creare relazioni e trovare risposte alle proprie esigenze specifiche”.

Gli interventi in programma sono molteplici: “Vogliamo rendere gli spazi esterni – prosegue Paglia – molto più accoglienti attraverso la messa in sicurezza degli spazi e l'installazione di nuovi arredi e una nuova illuminazione. Per questo motivo chiediamo a tutti un aiuto, scegliendo la piazza del Cecchi Point per far crescere una comunità sana capace di far interagire le persone e venire incontro ai loro problemi”.

La campagna è disponibile a questo link: https://www.eppela.com/it/projects/30056-una-piazza-per-il-quartiere-aurora