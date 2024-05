Ancora pioggia e temporali (attenzione agli allagamenti), ma domenica ci sarà finalmente bel tempo

Anche oggi avremo la nostra dose quotidiana di rovesci e temporali soprattutto tra pomeriggio e nottata. Da domani però, anche se ancora temporaneamente, la situazione migliorerà e domenica sarà una bella giornata. Ad inizio settimana invece nuova fase perturbata. Temperature in rialzo.

A Torino quindi avremo questa situazione: dopo un mattino poco nuvoloso o nuvoloso, al pomeriggio rovesci e temporali sparsi, inizialmente sulle zone alpine e pedemontane occidentali, poi in serata e in nottata in spostamento verso le pianure orientali. Possibili allagamenti specie nelle zone già interessate da violenti nubifragi nei giorni scorsi, grandine anche di media dimensione e forti raffiche di vento.