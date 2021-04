Militanti No Tav incatenati a presidio, Vigili del fuoco impegnati a liberarli

E' in corso un intervento dei Vigili del fuoco a San Didero per liberare due attivisti No Tav che si erano incatenati all'interno della casupola, trasformata in presidio, nell'area interessata dal cantiere per il nuovo autoporto.

Sul posto sono presenti anche un medico, operatori della Croce Rossa e un avvocato del Legal Team No Tav. La polizia sta seguendo gli sviluppi. Il presidio è occupato da altri due attivisti. Emilio Scalzo, storico No Tav valsusino, e Alessandro Della Malva, esponente dei Carc, si erano incatenati per protesta con un sistema chiamato in gergo 'alla basca' che ora rende particolarmente laborioso l'intervento dei Vigili del fuoco.

I quattro presidianti, secondo fonti del movimento No Tav, hanno terminato le scorte di acqua e di cibo.