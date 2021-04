Le librerie torinesi indipendenti leggono insieme per i 50 anni di Medici Senza Frontiere

Domani, mercoledì 21 aprile, alle 19, in occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’autore, Medici Senza Frontiere e il Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti COLTI organizzano un evento online per presentare Le ferite, edito da Einaudi, che racchiude i racconti di quattordici grandi scrittori per i 50 anni della ong. Saranno ospiti dell’evento Caterina Bonvicini, curatrice del volume, e Martina Marchiò, infermiera torinese ventinovenne, da quattro anni impegnata con MSF e da poco rientrata da una missione umanitaria in Messico.

Il ricavato delle vendite andrà a favore di MSF. COLTI ha inoltre deciso di raddoppiare il proprio impegno donando una somma pari al 5% di tutti gli acquisti effettuati nelle librerie consorziate nelle giornate del 23 e 24 aprile.

Nel libro compaiono diverse storie di migrazione: Jhumpa Lahiri affronta il tema del razzismo e racconta quanto può ferire il rifiuto, Melania G. Mazzucco mette a nudo la lontananza dei mondi dentro una stanza di ospedale, Hamid Ziarati, attraverso un incontro fra fuggitivi, fa capire che la migrazione e anche solitudine, Evelina Santangelo cerca una nuova prospettiva per guardare il dolore, nel Mediterraneo come in una pandemia, Helena Janeczek porta il lettore in una terra lacerata linguisticamente e culturalmente, Diego De Silva, sbeffeggiando i luoghi comuni sovranisti, descrive la violenza di una società cieca e Marco Missiroli decide di scomparire per lasciare il posto alle parole vere di un naufrago morto in mare.

Domenico Starnone s’interroga sui limiti dell’empatia di fronte alla scoperta del dolore degli altri, Sandro Veronesi riflette sulla nostra stessa capacità di ferire, per dirci che la vita insegna a convivere col male che ci è stato fatto come con quello che abbiamo fatto noi, e Marco Balzano sulle cose perdute, fra cui la nostra innocenza.

A volte sono i rapporti più stretti a ferire: Marcello Fois racconta un femminicidio, Antonella Lattanzi la follia della violenza domestica attraverso un’amicizia fra adolescenti, Rossella Milone il corpo e un dispetto meschino durante una separazione, Donatella Di Pietrantonio quanto sia difficile per una figlia adulta riconoscere la libertà di sua madre senza sentirsi tradita.

“È un libro pieno di vita - dice la curatrice Bonvicini -. Leggendo questi bellissimi racconti si può fare un regalo agli altri ma anche a se stessi: sono storie di grande umanità in cui il tema della ferita viene declinato in modo autentico e intimo, perché ogni autore ha usato la sua voce più vera”.