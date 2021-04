Difende due ragazze importunate in strada e la baby gang lo rapina per punizione

Avevano offeso delle ragazze a passeggio in Centro, la scorsa domenica pomeriggio, così un venticinquenne di origini rumene ha deciso di non essere indifferente e di difenderle. In tutta risposta, però, un gruppetto composto da alcuni ragazzi marocchini e un italiano, tutti minorenni, hanno reagito in maniera molto violenta.



Uno di essi, in particolare, ha scagliato un monopattino contro il venticinquenne, che è rimasto tramortito a terra. Altri due ragazzi, entrambi sedicenni, lo hanno colpito con dei calci al viso e al petto e lo hanno rapinato del giubbotto, che all'interno aveva 200 euro.



Solo dopo essersi ripreso, il giovane ha visto la baby gang allontanarsi verso piazza Castello e li ha inseguiti. Negli stessi istanti è arrivata anche una pattuglia della Polizia. E nonostante il fuggi-fuggi generale, i poliziotti sono riusciti a trattenere 5 dei 7 autori del furto. I due sedicenni che lo avevano presi a calci e rapinato del giubbotto sono stati identificati e tratti in arresto per rapina aggravata in concorso. Si erano già disfatti del bottino, ceduto con ogni probabilità a uno dei complici che è riuscito a darsi alla fuga. Anche gli altri 3 ragazzi del gruppo che hanno preso parte all’aggressione sono stati denunciati per lo stesso reato.