Peluches e altri giocattoli sequestrati un negozio di via XI Febbraio: erano privi di marchio CE

Ieri, durante un controllo ordinario per la tutela del consumatore, gli agenti del Comando Territoriale Porta Palazzo della Polizia Municipale hanno ispezionato 3 esercizi commerciali per verificare la sicurezza dei prodotti destinati ai più piccoli (giocattoli, pupazzi ecc..).

All'interno di uno dei negozi, ubicato in corso XI Febbraio, gli agenti hanno posto sotto sequestro giudiziario 89 giocattoli, tra cui peluches, palloncini e pasta modellabile per bimbi, posti in vendita senza la prescritta marcatura CE, necessaria per comprovarne la conformità dei requisiti di sicurezza e salute.

Al titolare, un uomo di nazionalità cinese, è stata comminata una sanzione da 3.000 euro prevista dalla direttiva della Comunità Europea.