Scippano il telefono a un anziano: arrestati due cittadini stranieri a Barriera di Milano

Lunedì mattina, poco dopo le 11, alcuni malintenzionati hanno messo a segno un furto ai danni di un signore anziano, in via Gottardo a Barriera di Milano. Due le persone che, dopo averlo avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni stradali, gli hanno portato via lo smartphone che teneva nel taschino della giacca. Allontanandosi i due hanno addirittura ringraziato la vittima con un’espressione sarcastica.

Le urla di aiuto dell'uomo hanno però attirano l’attenzione di un passante che ha chiamato la Polizia. Dalla descrizione e l'indicazione della via di fuga, gli agenti sono riusciti a intercettare i ladri in via Mascagni, seduti su una panchina dei giardini.

Alla vista degli agenti, uno dei due soggetti ha lanciato dietro la siepe un telefono cellulare poi recuperato dai poliziotti e riconsegnato all’anziano.