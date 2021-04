Ascom, Maria Cecilia Serafino eletta nuova presidente Associazione Fiorai di Torino e provincia

Il nuovo direttivo in capo ad Ascom Torino, rappresenta un'associazione viva, visibile e fortemente radicata sul territorio, interlocutore privilegiato con le principali Istituzioni e partecipe a tutte le iniziative nazionali e locali dedicate alla valorizzazione della filiera floro - vivaistica italiana, della professionalità dei fioristi torinesi. Il direttivo è pronto ad avviare nuove collaborazioni con le altre categorie e con le Istituzioni locali per creare sinergie ed opportunità di mercato, anche attraverso i grandi eventi che auspicabilmente vedranno protagonista la città di Torino.

“Affronteremo questa nuova sfida con grande entusiasmo – dichiara la presidente Cecilia Serafino - con l’obiettivo di contribuire concretamente alla crescita della nostra categoria. Siamo animati dal desiderio di far riscoprire il piacere dei fiori. Con le nostre opere vogliamo fare cultura e aiutare il grande pubblico ad amare il “verde”, a curarlo e circondarsene, per una Torino intimamente “green” che usa la bellezza come arma quotidiana per la difesa dell’ambiente e la ripartenza della nostra città”.