Moncalieri, scippata di fronte al supermercato con il trucchetto della monetina

Il trucchetto è vecchio ma evidentemente funziona (quasi) sempre. Brutta avventura per una donna, nel pomeriggio di ieri, martedì 20 aprile, all’uscita del Carrefour di via Vittime di Bologna a Moncalieri, derubata con il trucco della monetina.

Un uomo l’ha distratta, mentre stava per salire sulla macchina, dicendole che aveva perso del denaro a terra vicino alla propria auto. Lei aveva già posato la propria borsa sul sedile del passeggero, quando si è chinata per controllare, un complice dell’uomo ha aperto lo sportello e arraffato la borsa.

Non ci sono state conseguenze fisiche per la donna, solo spavento e rabbia: ha sporto denuncia ai carabinieri, che adesso lavorano - avvalendosi delle telecamere della zona - per capire se si è trattato di qualcuno già noto alle forze dell'ordine