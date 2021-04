Covid, in Piemonte i numeri non calano ancora: 46 morti e 1.464 nuovi casi. Tre più di ieri in terapia intensiva

Sono 1.464 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 106 dopo test antigenico), pari al 5,9% dei 24.993 tamponi eseguiti, di cui 11.949 antigenici. Dei 1.464 nuovi casi, gli asintomatici sono 557 (38,0%).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 341.981, di cui 183.277 a Torino e provincia.

SCENDONO I RICOVERATI: -95

I ricoverati in terapia intensiva sono 280 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.568 (-98 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.284. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.213.747 (+24.993 rispetto a ieri), di cui 1.458.598 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.085

Sono 46 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 11.085 deceduti risultati positivi al virus, di cui 5.260 in provincia di Torino.

311.764 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 311.764 (+2.114 rispetto a ieri), 167.059 in provincia di Torino.