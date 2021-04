Incidente sulla tangenziale nord, tra Collegno e lo svincolo per Bardonecchia: tre auto coinvolte, un ferito (FOTO)

Incidente sulla tangenziale nord, tra Collegno e lo svincolo per Bardonecchia: tre auto coinvolte, un ferito

Brutto incidente nella mattina di oggi, giovedì 22 aprile, sulla tangenziale nord di Torino: il fatto è poco prima delle ore 10 al Km 5, tra lo svincolo di Collegno e quello per Bardonecchia.

Tre le auto coinvolte, con una persona rimasta ferita. Sul posto i sanitari del 118, il personale di Ativa e la Polizia stradale. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Rivoli, si tratta di un ragazzo italiano nato nel 1985 e residente a Torino.

Inevitabili i rallentamenti alla circolazione, con lunghe code e traffico in tilt, in modo particolare tra gli svincoli di Venaria e l'incrocio con la tangenziale sud, in direzione di Piacenza.