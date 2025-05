Auto fuori strada sull'autostrada nord, in direzione Piacenza. Nella tarda serata di ieri il conducente ha perso il controllo del mezzo tra Caselle e Borgaro, forse a causa dell'asfalto viscido per pioggia battente: la macchina è finita fuori strada, ribaltandosi in una scarpata.

Fortunatamente si è registrato solo un ferito lieve, che è stato portato all'ospedale Maria Vittoria per i controlli. Nessuna problematica alla circolazione