No Tav, "Lacrimogeni in linea retta ma niente abusi della polizia"

Durante gli scontri in valle di Susa del 3 luglio 2011, quando i No Tav assaltarono il cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria Torino-Lione, è possibile, come riferito da alcuni testimoni, che fossero anche stati lanciati lacrimogeni "in linea retta" o comunque "al di fuori delle direttive". Ma nel complesso l'operato delle forze dell'ordine fu "aderente alla necessità di contrastare i disordini".

E' quanto emerge dalla sentenza d'appello del maxiprocesso dei No Tav terminato lo scorso 21 gennaio con la condanna di una trentina di attivisti. I giudici avevano respinto la richiesta della difesa di applicare gli imputati la scriminante della reazione "ad atti arbitrari" da parte delle forze dell'ordine.