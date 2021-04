Non provvede alla figlia, l'ex calciatore Manfredini condannato a Torino

Ha una figlia di cui si è sempre disinteressato e alla quale non ha mai voluto provvedere: con questa accusa Christian Manfredini, 46 anni, ex giocatore di numerose squadre di serie A (in particolare il Chievo, dove raggiunse il punto più alto della carriera), oggi è stato condannato dal Tribunale di Torino.

E' stato riconosciuto colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ad attivare l'azione giudiziaria è stata la figlia, Camille, oggi 25enne, laureata in ingegneria. "Io l'ho sempre cercato - ha raccontato - ma lui non mi ha mai voluta né vedere né sentire. Mi ha persino bloccata su WhatsApp e sui social". Il giudice ha inflitto a Manfredini 2 mesi di reclusione in continuazione con una precedente condanna, pronunciata nel 2018, per il medesimo atteggiamento: la pena complessiva è ora di 10 mesi.

Camille si è costituita parte civile con l'avvocato Alessandro Dimauro e ha ottenuto il diritto a un risarcimento per i danni non patrimoniali e una provvisionale di 2000 euro.