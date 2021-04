“Ogni luogo una storia”, la biciclettata partigiana per Campidoglio e San Donato alla ricerca delle tracce della Resistenza

In bici, alla ricerca delle tracce della Resistenza, per le strade di borgo Campidoglio e San Donato: è questa l'idea della Casa del Popolo Estella di via Martinetto 5/h – sede del gruppo locale di Potere al Popolo – per celebrare il 76° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

L'iniziativa, ribattezzata Biciclettata Partigiana 'Ogni luogo una storia' e in programma domenica 25 aprile, partirà alle 10.30 davanti alla stessa Casa del Popolo (e alla lapide dedicata a Luciano Domenico) per effettuare sei tappe davanti ad altrettanti monumenti commemorativi per le vie dei due quartieri: nell'ordine, il giro si fermerà in via Morghen34 (Brigate GAP), via Cibrario 1 (Giovanni Battista Gardoncini), via Nicola Fabrizi 45 (Teresa Bruneri), Corso Lecce 85 (Vera e Libera Arduino), corso Francia 285 (10° Brigata SAP 'Antonio Gramsci') e corso Tassoni 37 (Nanni Camporese).

“Ad ogni tappa – fanno sapere gli organizzatori - ricorderemo i partigiani caduti per la Libertà, portando alla luce l’importanza della bicicletta come strumento di lotta al fascismo durante gli anni della Resistenza. Attraverso questo filo di narrazione interverremo sulle resistenze di oggi, in particolar modo quella No Tav e in Chiapas. Concluderemo il percorso davanti alla Casa del Popolo Estella con un intervento su Teresa Noce, partigiana e antifascista della nostra città a cui è intitolata”.