Trasporto persone con disabilità: entro maggio il nuovo bando, a 5T la gestione amministrativa

Novità importanti per quanto riguarda il trasporto delle persone con disabilità a Torino, sia nel settore scolastico che in quello generale, dopo la controversa gestione Tundo. L'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino, nel corso del Consiglio Comunale odierno, ha infatti fornito una data plausibile per l'uscita del nuovo bando di assegnazione del servizio in appalto: maggio 2021.

Nuove caratteristiche e gestione amministrativa affidata a 5T

Di Martino ne ha poi illustrato le caratteristiche principali: verranno garantiti l'aumento della base d'asta, una durata quinquennale, una maggiore capacità di ammortamento delle spese e un alleggerimento dei requisiti tecnici con l'obiettivo di non renderli escludenti. Un'altra grande novità riguarderà la gestione amministrativa del servizio, che verrà affidata a 5T: “In questo modo - ha dichiarato – avremo dei vantaggi come esperienza nel campo della mobilità, assenza di conflitto di interessi, controllo diretto della Città e modernizzazione del servizio con elementi di innovazione”.

Magliano (Moderati) parzialmente soddisfatto