Occupazioni case Atc in via Bologna, Appendino prova a rassicurare: “Nessuna criticità nelle parti comuni”

Le occupazioni di case Atc continuano a far discutere. A salire alla ribalta dell'agenda politica cittadina, questa volta, sono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Bologna 267, nel quartiere Regio Parco.

La prima cittadina ha poi annunciato l'intenzione di intensificare i controlli: “Verranno programmati – ha proseguito – passaggi bisettimanali, anche in fascia serale, negli stabili ATC per riscontrare eventuali anomalie. In via Bologna 267 al momento risultano 6 occupazioni abusive, l'ultima risalente al 13 gennaio”.

A relazionare sulla situazione, basandosi sul report del comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon, è la sindaca Chiara Appendino: “Il personale del nucleo abitativo – ha spiegato – ha svolto accertamenti il 13 gennaio, il 5 febbraio, il 10 marzo e il 9 aprile, più altre verifiche mirate non tracciate, non rilevando criticità nelle parti comuni. Durante l'ultimo controllo sono state solamente segnalate le presenze di un furgone appartenente a un cittadino italiano residente e un mobile smontato con regolare procedura di recupero da parte di Amiat”.

Per il capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale Silvio Magliano, autore di un'interpellanza per richiedere delucidazioni in merito, la realtà è però un'altra: “Invito la sindaca – ha commentato – a guardare le foto che mi hanno inviato in questi mesi i residenti con regolare contratto di affitto, esasperati da occupanti che fanno il bello e il cattivo tempo con allacciamenti abusivi e altro".

"Il resoconto di Bezzon è un pugno in faccia ai cittadini, che non vengono presi sul serio nemmeno quando segnalano al contact center: si sente la mancanza di un assessore alla sicurezza", ha concluso Magliano.