Gallo (Pd): "Quale futuro per l'automotive torinese? Nessun progetto specifico nel recovery. Persa un'occasione unica"

"Mi sarei aspettato dalla Giunta regionale una risposta chiara sul futuro del polo Stellantis di Torino e, in particolare, sulla domanda da me posta durante il question time: se la Regione Piemonte si sia attivata per presentare un progetto complessivo e dettagliato su mobilità e automotive che possa rappresentare un volano di sviluppo economico e incentivare l’occupazione negli stabilimenti torinesi. L’Assessore Marnati, invece, mi ha dato lettura dei progetti green che vedono impegnato il Piemonte e di quelli che auspica lo vedranno. Praticamente il libro dei sogni o delle buone intenzioni, con informazioni che non rispondono alle mie richieste, né tanto meno alle mie preoccupazioni” spiega il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Il Piemonte – prosegue Gallo – non ha, quindi, presentato nessun progetto specifico per il settore automotive nel Recovery Plan, proprio in un momento in cui Stellantis sta elaborando il suo piano industriale con ricadute sul territorio e, in particolare, sugli stabilimenti di Grugliasco che sono, nuovamente, interessati da un periodo di cassa integrazione. Prima di procedere alla raccolta dei “desiderata” dei territori che non vedranno la luce nel Piano nazionale, mi sarei aspettato che la Giunta predisponesse un piano dettagliato sui settori chiave della nostra economia di cui appunto automotive per il quale il Gruppo Stellantis è l'architrave”.