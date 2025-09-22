Alberi di via Monte Granero: Legambiente diffida il Comune di Luserna San Giovanni

Dopo la lettera di tre cittadini lusernesi che si sono fatti rappresentare da un avvocato per difendere gli alberi di via Monte Granero, ora è il circolo Legambiente Val Pellice a scrivere al Comune.
L’associazione infatti lunedì 15 settembre ha inviato una diffida chiedendo all’ente di astenersi da atti e attività sugli alberi, che ostacolerebbero il passaggio dei camion della ex Caffarel.
“Il parziale abbattimento dell’alberatura non è conforme all’articolo dello stesso Piano regolatore approvato dal Comune che prevede questo tipo di interventi solo se le piante sono malate” sostiene il presidente del circolo Andrea Crocetta.
Non sarebbe sufficiente quindi, per l’associazione, la piantumazione degli alberi nel nuovo parco urbano che l’azienda sarebbe pronta a realizzare come compensazione dell’intervento: “Le alberate vengono difese dal piano regolatore per una questione paesaggistica non climatica. Non basta quindi piantumare gli alberi in un altro posto, bisogna sostituire quelli abbattuti” continua Crocetta.
Con la diffida, l’associazione si riserva di procedere per via legale nel caso in cui l’ente decida di procedere con l’abbattimento: “Se infatti il Comune decide di non tutelare più le alberature deve seguire una procedura specifica, e in parte partecipata, per modificare il Piano regolatore”.
Intervistato sulla questione il sindaco, Duilio Canale, non rilascia commenti sulla questione e dichiara: “Resto in attesa del parere dei tecnici comunali”.