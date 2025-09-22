Approda a Chieri la presentazione dell'ultimo libro di Monica Canalis

Mercoledì 1 ottobre alle ore 17.30 verrà presentato a Chieri il volume “50 ritratti del Cattolicesimo democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica” curato da Monica Canalis ed edito da Capricorno, con la postfazione di Ernesto Maria Ruffini.

La presentazione avverrà nella Sala conferenze della Biblioteca Civica Francone, Via Vittorio Emanuele II n. 1, con la partecipazione del giornalista Luca Rolandi, autore del ritratto di Guido Bodrato.

Il libro è una raccolta foto-biografica di ritratti: volti e storie di 50 uomini e donne, pensatori, politici, sindacalisti, insegnanti, animatori sociali, che hanno interpretato la cultura politica del Cattolicesimo democratico, contribuendo in modo determinante alla nostra democrazia.

Tra questi 50 ritratti spiccano anche figure con solide radici torinesi, come Guido Bodrato, Carlo Donat-Cattin e Pier Giorgio Frassati.

In un tempo appiattito sul presente, sugli slogan e sulla propaganda, scavare alle radici del pensiero politico, facendo i conti con la storia, è un esercizio inconsueto, ma fecondo. Anche perché, senza le culture politiche, senza le idee e la visione, la politica è miope, non riesce a disegnare il futuro e si riduce a personalismo, cinico calcolo e mera gestione del potere. Senza le culture politiche Cattolico democratica, socialista e liberale non sarebbe nata la nostra Costituzione e senza l’attualizzazione ed il rinvigorimento di queste culture politiche non avremo gli strumenti per affrontare l’attuale crisi della democrazia.

Non si tratta di un libro confessionale o di partito, ma di un libro di cultura politica, con una funzione soprattutto formativa. Conoscere questi 50 uomini e donne, che hanno fatto cose grandissime, pur affrontando difficoltà enormi (fino al martirio nei casi di Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Vittorio Bachelet e Roberto Ruffilli), può aiutarci ad affrontare il presente.

Il libro è un’opera collettiva, resa possibile dal contributo di 50 autori, uno per ogni personaggio. Luca Rolandi, che interverrà a Chieri, è uno di questi illustri autori che accompagneranno la presentazione in giro per l’Italia.

Appuntamento mercoledì 1 ottobre alle ore 17.30 a Chieri, presso la Sala conferenze della Biblioteca Civica Francone, Via Vittorio Emanuele 1.