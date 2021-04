L'arte cura. Il 29 aprile inaugura il centro vaccinale al Castello di Rivoli

Francesca Lavazza, Presidente del Castello di Rivoli e Carolyn Christov-Bakargiev, Direttore del Museo, accoglieranno le autorità nelle sale della sede vaccinale. Interverranno all’inaugurazione Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Andrea Tragaioli, Sindaco della Città di Rivoli e Franca Dall’Occo, Direttore Generale Asl To3.

Le sale della sede vaccinale dove è in corso la mostra Claudia Comte. Come crescere e avere sempre la stessa forma, saranno pervase dalla nuova opera sonora The Pattern That Connects, 2021 appositamente realizzata da Claudia Comte con la collaborazione di Egon Elliut per gli spazi del Museo (suono, 41’26”, Courtesy l’artista e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea).

La sede vaccinale sarà operativa il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 16. Le vaccinazioni verranno somministrate anche sabato 1° maggio.