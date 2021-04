Continuano i controlli antidroga dei carabinieri: arrestate tre persone e sequestrati oltre 700 grammi di hashish [VIDEO]

A Torino, in lungo Dora Savona, i carabinieri, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a controllo una vettura con a bordo due giovani di 20 e 16 anni, di origini straniere e residenti nel Cuneese. All’interno sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish per un peso complessivo di 460 grammi.

In via Perosa è finito in manette anche un 46enne, trovato in possesso di 350 grammi di hashish, oltre a due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Custodiva 2000 euro in contanti, provento dello spaccio.