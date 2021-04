Rischio terrorismo, la Procura di Torino monitora le attività del gruppo Its

La Procura di Torino ha acceso un faro sulle attività di un presunto circuito terroristico internazionale di matrice anarchica chiamato Its. In italiano la sigla è ricondotta agli "individualisti tendenti al selvaggio".

I gruppi risultano molto attivi in America Latina dove hanno rivendicato diverse azioni nel corso degli ultimi anni. In blog e siti internet italiani hanno diffuso ripetutamente dei video con le istruzioni su come fabbricare pacchi bomba e buste bomba.