Riapre il Cinema Massimo e riporta in sala "In the Mood for Love" dopo 20 anni

"In the Mood for Love" proposto in versione restaurata al Cinema Massimo

Giovedì 29 aprile riapre finalmente il Cinema Massimo di Torino.

La giornata comincerà alle 15 con la proiezione di In the Mood for Love di Wong Kar-wai, in versione restaurata, proposto in originale sottotitolato anche alle 17.15. Dopo 20 anni torna così in sala il capolavoro del regista coreano, cui sarà dedicata un’intera rassegna sotto la Mole nel mese di maggio.

La riapertura sarà poi celebrata con uno speciale evento, alle 19:30, al Massimo Due, dove Davide Ferrario introdurrà la proiezione del suo ultimo lavoro, Nuovo Cinema Paralitico, in compagnia al poeta Franco Arminio. Presentata fuori concorso all’ultimo Torino Film Festival, la pellicola racconta il viaggio dei due artisti in giro per l’Italia, privilegiando borghi, campagne, periferie, paesi in via di spopolamento. Ne risulta un puzzle multiforme di piccoli film della durata di un minuto e mezzo, caratterizzato dalla scelta “paralitica” dell’osservazione delle cose così come sono, senza enfasi né effetti speciali.

La sala Massimo Uno propone, invece, Una botta sfortunata o follie porno di Radu Jude, vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2021, duro attacco alle ipocrisie moderne di politica e società.

La programmazione del Massimo Tre, infine, riprenderà regolarmente dal 1° maggio con Realtà e poesia. Il cinema di Pier Paolo Pasolini (fino al 26). Pensata per ricordare l’anniversario della morte del poeta nel novembre scorso, e poi saltata causa pandemia, la rassegna vuole mostrare un'arte ancora oggi eversiva e sorprendente, nata con la volontà di creare un dialogo diretto con gli spettatori, coinvolgendoli anche in scelte narrative ed estetiche non facili, capaci di disorientare e irritare. L’omaggio è organizzato in collaborazione con la Cineteca di Bologna.