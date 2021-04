Amministrative, Appendino: "Niente alleanza M5s-Pd? Peccato, un candidato condiviso si poteva trovare"

"Niente alleanza M5s-Pd? Peccato, un candidato sindaco condiviso si poteva trovare". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino a un noto quotidiano della città. Lo riporta l'Ansa.

La sindaca ha parlato, tra le altre cose, proprio delle amministrative del prossimo ottobre, quando i torinesi sceglieranno il suo successore. "Sarebbe stato importante guardare agli interessi di Torino e mettere da parte quelli particolari di partito - ha detto - per provare ad allargare l'orizzonte; è mancato forse un po' di coraggio. Il Pd ha deciso di optare per le primarie, quindi noi andremo per la nostra strada".

"A discutere di nomi - ha spiegato Appendino - non siamo nemmeno arrivati, ma un nome che mettesse d'accordo entrambe le parti si poteva trovare. Torino è piena di competenze, per esempio il rettore Saracco, persona che io stimo e che stimano in molti e che credo avrebbe potuto dare tantissimo alla città".

Appendino ha poi chiuso a un'eventuale alleanza per il ballottaggio: "Penso sarebbe una presa in giro per gli elettori".