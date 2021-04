Campidoglio, la rabbia dei residenti per la raccolta differenziata porta a porta: “Situazione rifiuti fuori controllo”

Si moltiplicano le segnalazioni dei residenti che, da qualche giorno, sembrano essere rassegnati a vivere a contatto con l’immondizia. “Nessuno passa da giorni e questa è la situazione: ogni volta che scendiamo a buttare un sacchetto non recuperabile, il bidone è già pieno. Dove mettiamo l’immondizia?” afferma Michele, che da anni abita in via Pilo.

“Noi al primo piano sentiamo la puzza, nonostante non faccia caldo e stia piovendo da giorni: domani bisognerà pagare la prima rata della Tari, ma dobbiamo farlo per un servizio così?” spiega arrabbiata una mamma.

Lo spettacolo è poco edificante. A fianco dei bidoni della carta e dell’organico, chiusi e vuoti, ci sono sacchetti e rifiuti di ogni genere. Il tutto accade in una zona residenziale, non soggetta all’abbandono di rifiuti ingombranti come accade invece in altre zone di Torino.