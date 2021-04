Quattro arresti e una denuncia per spaccio nel quartiere di Barriera di Milano

Quattro persone arrestate e una denunciata: è il risultato di un controllo di polizia effettuato per strada mercoledì sera dagli agenti del Commissariato Barriera Milano nelle strade del quartiere.

Tutto ha avuto inizio quando, poco prima delle 21, percorrendo corso Vercelli, i poliziotti hanno notato un cittadino straniero a bordo di una bicicletta che alla vista degli agenti ha accelerato l’andatura. Una volta raggiunto, all’incrocio con corso Emilia, l’uomo, un ventitreenne senegalese, ha deglutito ciò che aveva in bocca. Nella sua disponibilità, i poliziotti hanno trovato 420 euro. Con sé, inoltre, il giovane aveva un telefono cellulare dal quale è emersa una richiesta di acquisto di stupefacente.

Quando gli agenti sono andati a casa dell’uomo per la perquisizione, nell’alloggio hanno trovato 4 persone, due di queste trovate in possesso di numerose dosi di cocaina. Altre dosi dello stesso stupefacente sono state recuperate sotto un materasso e sul mobile della tv. Complessivamente sono state recuperati una cinquantina di involucri contenenti stupefacente. Nell’alloggio, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 1400 euro e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce dei fatti, oltre al ventitreenne, sono stati arrestati, per la detenzione dello stupefacente, altri tre suoi connazionali, tutti sotto i 30 anni. La quarta persona presente in casa, per lo stesso reato, è stata denunciata in stato di libertà.