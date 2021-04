Primo Maggio 2021, anche per Nichelino l'Italia si cura con il lavoro, ricordando la crisi Embraco

Nichelino festeggerà domani il Primo Maggio in piazza Di Vittorio dalle ore 10.30.

Interverrano il sindaco Giampiero Tolardo, il referente Cgil della zona Torino sud Marco Prina per CGIL - CISL E UIL, l'ex dipendente Embraco Paolo Donorà e Federica Iannuzzo della Spefar. Lo Spi - Cgil, in collaborazione con il circolo Primo Maggio, proporrà un flash mob. La banda musicale Puccini accompagnerà musicalmente. La vicenda dell'azienda ex Embraco è emblematica della grave crisi occupazionale del territorio. Il tavolo di lavoro dei giorni scorsi tra i sindacati e la curatela per il fallimento di Ventures (nome dell'ex Embraco dopo il cambio proprieta') non ha portato risultati. Rimane lo spettro dei licenziamenti.

La crisi Embraco tema centrale della manifestazione

"Nel nostro territorio particolarmente grave è la crisi dell'azienda ex Embraco, che al momento vede 400 lavoratori licenziati dal 22 luglio al termine degli ammortizzatori sociali - dicono il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore al Lavoro Fiodor Verzola - Vuol dire 400 famiglie, di cui una parte sono nichelinesi, che cadono nella disperazione. Come Comune siamo stati vicini ai lavoratori dell'ex Embraco e abbiamo partecipato al loro fianco a manifestazioni e lotte. Continueremo ad esserlo e a cercare, con le altre istituzioni, possibili soluzioni alla crisi".

In caso di maltempo, la manifestazione sarà trasmessa in diretta Facebook, sulla pagina ufficiale della Città di Nichelino.