La Regione Piemonte convoca enti locali e rappresentanti dei gioistrai e dello spettacolo viaggiante

Mercoledì 5 maggio 2021, l'assessorato regionale al Commercio incontrerà in videoconferenza i rappresentanti dello spettacolo viaggiante per concordare con gli Enti locali la stesura di un protocollo regionale per riaprire in sicurezza i luna park. In molti Comuni l’attività è stata vietata in base al principio di massima precauzione per scongiurare il rischio di allungare la catena dei contagi.

"La Regione – spiega l’assessore al Commercio, Vittoria Poggio – è da tempo impegnata in un dialogo con gli enti locali attraverso Anci e Uncem, ma adesso è arrivato il momento di tracciare una linea sul passato e pensare a un futuro di riaperture con la stesura di un protocollo di sicurezza regionale per disciplinare lo svolgimento di queste attività. A tutti – ha aggiunto l’assessore – deve essere garantita la possibilità di lavorare".

Alla conferenza prenderanno parte Massimo Pittaluga dell’Associazione Nazionale Spettacolo Viaggiante, i rappresentanti di UNCEM (unione nazionale comuni enti montani), ANPCI (associazione nazionale piccoli comuni), ALI (autonomie locali italiane) e della Consulta Aree Verdi Vaste.

"Tutta la nostra solidarietà alla categoria dello spettacolo viaggiante che dopo 13 mesi chiede di poter riaprire l’attività. Non è possibile pensare che dopo tanti sacrifici, sforzi e mesi di chiusure, che hanno comportato solo spese, vengano posticipate le riaperture del settore. E’ necessario salvaguardare la categoria, il suo indotto economico e occupazionale, non possiamo condannare al fallimento di centinaia e centinaia di imprese". Lo dicono i parlamentari della Lega piemontesi Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Commissione Agricoltura in Senato.

"Abbiamo aperto da tempo un dialogo con Anesv anche per risolvere alcuni problemi che da anni affliggono il settore sul codice della strada, e come parlamentari del territorio abbiamo promosso il tavolo che la Regione Piemonte aprirà il prossimo 5 maggio per consentire agli operatori di svolgere la loro attività, nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza. Questo settore alla luce del lungo periodo di inattività forzata e della ripartenza in arrivo, merita la massima attenzione e sostegno”.