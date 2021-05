Meteo, weekend con piovaschi e temporali alternati a schiarite

Un'ampia bassa pressione fa transitare un flusso di correnti umide sud-occidentali in quota sul Nord Ovest, con relative condizioni di instabilità. Domenica il passaggio di una perturbazione più organizzata porterà una giornata instabile e perturbata, con il ritorno delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi più organizzati, con la ricomparsa della neve a quote intorno ai 1800 metri.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi cielo nuvoloso, coperto con precipitazioni possibili soprattutto nel pomeriggio. Domenica più perturbato dalla tarda mattinata con temporali. Minime in pianura intorno 9 - 12° C e massime 16 - 20° C. In pianura venti moderati da Ovest

Da lunedì 3 maggio cielo nuvoloso, con schiarite ma calo della colonnina di mercurio sui valori minimi.

