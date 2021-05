Incidente per uno scialpinista nella zona di Sestriere: il maltempo complica il soccorso

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel Comune di Sestriere per uno scialpinista con sospetta frattura a una gamba nei pressi del passo di San Giacomo, Vallone del Chisonetto.



A causa delle pessime condizioni meteo, è stato necessario intervenire da terra. Una prima squadra veloce è partita in direzione dell'infortunato per localizzarlo con precisione e valutare la strategia più adatta per recuperarlo. Nel frattempo sono arrivati in soccorso altri gruppi di tecnici a supporto, tra cui il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Indispensaible procedere con cautela poiché la zona è pericolosa per le valanghe.



Grazie all'uso di sci e pelli di foca, l'uomo è stato raggiunto, poi stabilizzato, imbarellato e caricato sul toboga. In seguito il paziente è stato trasportato a valle dai tecnici in sci e consegnato all'autoambulanza per l'ospedalizzazione. All'operazione ha partecipato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri.