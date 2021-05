Emergenza Covid: parte domani da Caselle la missione italiana per portare soccorso in India

Partiranno nel pomeriggio di domani, dall'aeroporto di Caselle, gli uomini che comporranno la squadra che l'Italia (e soprattutto il Piemonte) mette a disposizione dell'India per dare una mano a superare l'attuale - drammatica - situazione di pandemia da Covid nel gigantesco Paese asiatico.



Una situazione al limite della tragedia, documentata da tanti media internazionali. Un grido d'aiuto cui il Piemonte è stato incaricato di rispondere presente, mettendosi alla guida della missione italiana. Proprio nelle scorse ore, su questo tema, si erano sentiti al telefono il governatore Alberto Cirio e il premier, Mario Draghi.



Coordinato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il team è composto in larga parte dal personale della Maxi emergenza della Regione Piemonte ed avrà il compito di mettere a disposizione dell’ ITBP Hospital a Greater Noida, Delhi, e renderlo operativo, un sistema di autoproduzione in grado di fornire ossigeno terapeutico ad oltre cento pazienti.