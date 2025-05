Donne e armonie barocche: l’anima femminile della nuova edizione di Organalia

Sono 17 gli appuntamenti concertistici che, tra il secondo fine settimana di maggio e la fine di luglio, scandiranno il programma della ventitreesima edizione del circuito musicale di Organalia, patrocinato sin dagli esordi dalla Provincia di Torino prima e, dal 2015, dalla Città metropolitana. Cinque le aree geografiche interessate: il Ciriacese con i Comuni di Cirié, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese e Nole; il Basso Canavese con Volpiano; il Canavese con Andrate, Chiaverano, Chivasso, Romano Canavese e Verolengo; le Valli di Lanzo con i Comuni di Ala di Stura, Balme, Ceres, Mezzenile e Viù.

Donne al potere

La particolarità dell’edizione 2025 è la presenza femminile a ogni concerto, per valorizzare la partecipazione di musiciste già affermate accanto a giovanissime interpreti che, grazie ad Organalia, debutteranno di fronte a un pubblico appassionato e competente. Tutti i concerti di Organalia sono ad ingresso con offerta libera.

Il programma del mese di maggio si aprirà venerdì 9 a Volpiano alle 21 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, di cui verrà valorizzato l’organo costruito da Giuseppe Bernasconi, con un concerto in ricordo di Marco Enrico Bossi, del quale ricorre il centenario dalla scomparsa. Si tratta del più importante organista e compositore di musica organistica vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, il primo italiano chiamato a suonare negli Stati Uniti d’America. Sarà la giovane e affermata organista siciliana Ilaria Centorrino, già docente al Conservatorio di Cosenza, a sviluppare la parte organistica, affiancata alla tromba da Mattia Gallo, che a Volpiano insegna il suo strumento ai giovani musici della Orchestra Filarmonica Volpianese. Per aprire la serata, Ilaria Centorrino eseguirà due brani tratti dall’opera 104, l’Entrée Pontificale e l’Ave Maria. A seguire la Sonata in Re minore opera 60 numero 1, il “Chant du soir” opera 92 e “Alla marcia funebre” per pedale solo. Il duo Centorrino-Gallo proporrà la “Fantaisie pour Trompette et Orgue” di Eric Stauffer, la Rapsodia sacra per organo e tromba di Eric Schmidt e una Gran Fantasia dall’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Il finale sarà affidato all’organo solo, con lo Studio da concerto numero 1 del canavesano Pietro Alessandro Yon. Il concerto è sostenuto dal Comune di Volpiano ed è organizzato in collaborazione con l’Unitre e con la Filarmonica Volpianese.

Gli altri appuntamenti

Sabato 10 maggio alle 21 è invece in programma un concerto nel Duomo di San Giovanni Battista a Cirié con la Camerata Barocca Musica Viva, che vedrà quale protagonista assoluta la soprano torinese Arianna Stornello, specializzata nella prassi esecutiva barocca, chiamata a confrontarsi con la figura di Maria Maddalena, vista da alcuni compositori del periodo barocco. Ispirandosi agli attributi tradizionalmente accostati alla Maddalena - Verecunda, Simplex, Secreta, Humilis, Fidelis, Lacrimabilis - il concerto traccerà un ritratto intenso e coinvolgente di una donna eccezionale attraverso le musiche di Antonio Caldara, Giovanni Bononcini, Gerolamo Frescobaldi, Johann Heinrich Schmelzer, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi e Johann Adolf Hasse. L’organizzazione del concerto è sostenuta dalla Città di Cirié per il tramite dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, e dal Rotary Club di Cirié-Valli di Lanzo.

Sabato 17 maggio ci sarà invece il gradito ritorno dell’Ensemble Andromeda nella chiesa plebana di San Maurizio Canavese, che ha Francesco Bergamini quale primo violino concertatore e ben due protagoniste dell’appuntamento: la soprano Cristina Mosca, apprezzata sia nel repertorio barocco che in quello romantico, e l’oboista Arianna Zambon, che sarà solista nelConcerto in Re minore per oboe e orchestra S.Z799 di Alessandro Marcello.

Maggiori dettagli sui concerti sono reperibili nel sito Internet www.organalia.eu.