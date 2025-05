Sindone, fede e cultura in notturna: Torino celebra il 4 maggio con arte e spiritualità

Domenica 4 maggio, in occasione della Festa liturgica della Sindone, la Tenda di Avvolti prolunga l’orario di apertura, offrendo la possibilità di compiere la visita digitale e immersiva della Sindone anche di sera, con ultimo ingresso alle ore 23. L’esperienza è gratuita, ma richiede la prenotazione obbligatoria sul sito https://avvolti.org.

Il 4 maggio la Festa della Sindone è celebrata anche dai Musei Reali e dagli Amici dei Musei Reali di Torino con il concerto “Palestrina, tra cielo e terra” (ore 21 nel Salone delle Guardie Svizzere a Palazzo Reale) e l’apertura serale (dalle ore 20 alle 23) della Cappella della Sindone. Ingresso unico per tutti a 5 euro.

Per maggiori informazioni e l’acquisto dei biglietti: https://museireali.beniculturali.it/events/festa-della-sindone-2025.

Lunedì 5 maggio - ultimo giorno per la tenda di Avvolti (aperta fino alle 20)

Chiese a porte aperte con una app, Floribert martire congolese e la Sindone nel mondo … le ultime conferenze il 5 maggio

Lunedì 5 maggio, alle ore 12, il programma di incontri ospitati allo spazio conferenze della Tenda di Avvolti propone la presentazione de “Una App come chiave – Chiese a porte aperte: arte e cultura for all”, a cura della Regione Piemonte, in collaborazione con la Consulta Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta e la Fondazione Crt.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si chiude il ciclo “Tutti Santi” con l’incontro dedicato a “Floribert, un giovane martire contro la corruzione nella Repubblica Democratica del Congo”, curato della Comunità di Sant’Egidio. Con le “Le testimonianze iconografiche della Sindone nel mondo”, alle ore 17, termina il programma di incontri ospitato nello spazio conferenze della Tenda di Avvolti.