In giro con il coprifuoco e con 900 grammi di droga nascosti sul balcone di casa: arrestato

Lo hanno fermato e controllato dopo averlo sorpreso in strada ben oltre l'orario del coprifuoco: erano le 23.15 quando un marocchino di 25 anni è passato proprio nelle vicinanze del commissariato Dora Vanchiglia, sotto gli occhi di una pattuglia di agenti di Volante.



E' così scattato il controllo, che si è esteso all'abitazione dell'uomo, dove la perquisizione ha permesso di rinvenire - nascosta sul balcone - una scatola con all'interno 8 panetti di stupefacente, per 900 grammi di peso in totale. Il venticinquenne, che ha precedenti di polizia per droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.