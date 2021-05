Lutto a Torino: è scomparso Gabriele Piovano, ex presidente della Consulta Persone in Difficoltà

Una domenica triste, per Torino. Si piange infatti la scomparsa di Gabriele Piovano, fino al novembre del 2019 presidente e componente del Consiglio direttivo della Cpd, la Consulta Persone in difficoltà.

Una vita, la sua, spesa sempre a sostegno delle persone che per destino conducono un'esistenza più complicata e con più ostacoli delle altre. Ostacoli architettonici, ma non solo.

"Ciao Gabriele - ha scritto Gianni Ferrero, figlio di Paolo Osiride, per oltre vent'anni presidente della Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino - anche questa volta mi hai fatto incazzare... Dovevamo vederci per parlare di quella cosa e adesso? Adesso ne parlerai con mio padre che ti aspetta per fare la Consulta per gli Angeli in Difficoltà e cercava un vice perché pare che San Pietro non ci capisce molto di disabilità...".



Nato a Torino nel 1985, Piovano è stato impiegato amministrativo presso l’ASL di Torino e ha collaborato con la Tosetti Value. Si è sempre dedicato, nell’ambito associativo, alle battaglie per la difesa dei diritti delle persone con disabilità in modo trasversale su diversi aspetti: dal diritto alla cura, al diritto alla mobilità; dal diritto allo studio/lavoro a quello all’autonomia e alla vita affettiva. Era costantemente presente a commissioni e tavoli istituzionali per sollecitare soluzioni che semplifichino il quotidiano di chi ha una disabilità. Ha prestato la sua opera presso la Croce Rossa Italiana, l’associazione Piemontese Spina Bifida, la FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) e presso il Servizio Tossicodipendenze dell’ASL di Moncalieri (Servizio Civile Volontario). E' stato presidente dell’Associazione Diritti Negati (ADN).



"La chiamata che non avrei mai voluto ricevere è arrivata. Questa notte. Con lei mi ha raggiunto la notizia che mai avrei voluto sentire - commenta Silvio Magliano -. La prima reazione è stata l’incredulità. Il rifiuto. Il dolore, tremendo, è arrivato un attimo dopo. Questo scherzo non dovevi farcelo, Gabriele. Non dovevi farmelo. Mi restano, ci restano due cose, a tutti noi che ti abbiamo voluto bene, che con te abbiamo condiviso interessi, tempo, obiettivi. Che con te – come si fa solo con le persone delle quali si ha stima – abbiamo discusso, dibattuto, litigato, fatto pace, ricominciato a lavorare insieme. La prima sono le tante battaglie che ancora attendono di essere combattute e vinte: le porteremo avanti anche per te. La seconda è il piacere e l’onore di averti potuto chiamare amico. Un abbraccio fortissimo alla tua dolce mamma Giovanna, che tanto merito ha avuto nel farti diventare l’uomo pieno di energia, vita e voglia di fare che eri".

E Stefano Lo Russo, a nome di tutto il Pd, aggiunge: "La notizia terribile dell'improvvisa scomparsa di Gabriele Piovano ci lascia sgomenti e attoniti. Esprimo anche a nome del Gruppo Consiliare del PD di Torino le più sentite condoglianze alla famiglia".