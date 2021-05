A Torino tornano i Job Film Days: "Nel cinema trova spazio l'indagine sul lavoro"

Tornano a Torino i Job Film Days, festival di cinema dedicato alle tematiche del lavoro e dei diritti nato nel 2020 su iniziativa dell'associazione Sicurezza e Lavoro.

Questa seconda edizione si svolgerà dal 22 al 26 settembre, due giorni in più rispetto allo scorso anno, coinvolgendo due delle sale del Cinema Massimo, per una programmazione più ampia e articolata. In programma anche eventi e proiezioni in altri luoghi della città.

Aperte le iscrizioni alle due sezioni competitive: il concorso internazionale dedicato al cinema documentario che racconta i diversi aspetti del mondo del lavoro (Premio Cinematografico Internazionale “Lavoro 2021” JFD - INAIL Piemonte) e quello dedicato ai cortometraggi realizzati in Unione Europea da registe e registi under 40 che raccontano i lavori “emergenti” e le sfide del lavoro contemporaneo (Premio “Job for the Future” JFD - Camera di commercio di Torino).

Job Film Days lancia anche il nuovo logo, simbolo dell’incontro tra lavoro e cinema, trovando nel dinamismo la caratteristica principale della sua forma. Rappresenta la volontà di far riflettere il pubblico sulla continua trasformazione della realtà del lavoro e sull’urgenza di porsi sempre all’ascolto della contemporaneità fluida che viviamo.

"Sono cresciute le partnership, le giornate e i premi - dichiara la direttrice Annalisa Lantermo -. Stiamo lavorando, con un gruppo più ampio di collaboratori qualificati, per una nuova edizione più ricca di film e incontri per affrontare le tematiche attuali".