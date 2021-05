Concorso in omicidio legato al mondo della prostituzione, assolti tre albanesi

Sono stati assolti perché il fatto non sussiste tre albanesi accusati di concorso in omicidio per la morte, nel 2018, di Sheptim Frasheri, ucciso a colpi di pistola davanti ad un bar di via Fidia a Torino da Donaldi Rushiti, reo confesso e condannato in rito abbreviato a 12 anni.

L'assassino aveva fatto fuoco con l'arma della vittima dopo un litigio scoppiato perché Rushiti si era innamorato di una delle donne sfruttate da Frasheri e voleva toglierla dalla strada. Per gli imputati, difesi dagli avvocati Cosimo Palumbo e Enrico Calabrese, il pm Vito Sandro Destito aveva chiesto 16 anni e 9 mesi.

Secondo la ricostruzione dei difese è emerso che i tre, chiamati da Rushiti, erano arrivati dopo la sparatoria. Nei confronti di uno dei gestori del bar la Corte ha chiesto la trasmissione degli atti per falsa testimonianza.