Un concorso fotografico per "superare" il lockdown: a Grugliasco la rsa scatta (e vince) "Momenti di vita"

Emera, la multinazionale francese specializzata nell’assistenza agli anziani ha lanciato, nel 2020, un progetto fotografico che ha coinvolto tutte le sue 23 rsa in Europa e che era rivolto agli ospiti per coinvolgerli e intrattenerli durante l’emergenza da Covid-19. Si chiama "Momenti di vita" e il primo premio è stato assegnato alla residenza Consolata di Grugliasco.

L'iniziativa aveva come obiettivo coinvolgere gli anziani, costretti alla lontananza forzata dai propri parenti a causa delle limitazioni imposte per contenere il contagio da Covid-19, in un’attività creativa che ne valorizzasse le qualità e i percorsi di vita.

E' presto diventato un modo per resistere al lockdown, all’impossibilità di incontrare le persone care e proteggere quanto rimaneva della normalità mentre il mondo all’esterno si fermava per limitare la diffusione del coronavirus.

Gli ospiti hanno potuto prendere parte a vere e proprie sessioni fotografiche, in autonomia o affiancati dai dipendenti delle strutture. Il tema scelto per il concorso è stato quello delle mani, identificate come parte del corpo capace di raccontare la vita di una persona e strumento di contatto e relazione con il prossimo. Ogni residenza ha successivamente esposto le opere al suo interno e nominato una giuria incaricata di scegliere le foto per il concorso a livello europeo.

La giuria, composta dalla fotoreporter Laurence Geai – vincitrice del World Press Photo 2021 (categoria: notizie generali) e dal fotografo professionista Didier Carluccio – e da quattro dipendenti della sede centrale di Emera hanno scelto i tre finalisti. Il concorso è stato vinto dalla foto intitolata “L’unione fa la forza”, realizzata appunto presso la residenza Consolata di Grugliasco, a pochi passi da Torino, mentre il secondo e terzo posto sono stati vinti da due residenze francesi del gruppo.