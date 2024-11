Oltre 600 firme contro la chiusura dell'ufficio postale di corso Casale: "Non c'è più nulla in questa zona"

" Come Consiglieri del Gruppo PD siamo di nuovo in prima linea per far sentire la nostra voce e chiedere con forza che gli uffici postali rimangano aperti ", dichiarano congiuntamente il capogruppo del PD Claudio Cerrato , il vice capogruppo Pietro Tuttolomondo e la consigliera regionale Nadia Conticelli .

I tre esponenti del Pd hanno poi aggiunto: "Questi servizi sono fondamentali per la vita quotidiana della nostra comunità, specialmente per le persone più anziane e per chi vive in aree meno servite. Non possiamo accettare che un servizio così essenziale venga ridotto o eliminato. Continuiamo a unirci per proteggere i nostri diritti e il nostro territorio".

“Le 600 firme raccolte spontaneamente dalla cittadinanza per l’ufficio di Poste Italiane di corso Casale, prossimo alla chiusura, sono un segnale chiaro: la popolazione vuole che i servizi restino di prossimità: così Beppe Piras, consigliere di Sinistra Ecologista della Circoscrizione 7. "I servizi, utili a cittadine e cittadini in particolare modo in un quartiere dall’elevato numero di generazioni più avanzate con l’età, devono essere raggiungibili al massimo in 15 minuti, mentre qui si vogliono costringere le persone a fare km per delle semplici operazioni postali. Il profitto non può e non deve essere l’unica logica con cui vengono prese decisioni che incidono così tanto sulla vita delle persone”.

Il cartello appeso all'esterno "Chiusura ufficio"

Per il momento gli sportelli di corso Casale 196 sono comunque aperti, anche se l'ormai confermata chiusura è chiaramente indicata da alcuni cartelli appesi fuori: "Chiusura ufficio. Dal 16/12/2024 questo ufficio chiuderà e non sarà più operativo".